В Иркутской области более 800 человек эвакуировали из-за паводка. ФАН-ТВ

Жители 20 населенных пунктов Иркутской области страдают от паводков. Как сообщают в ГУ МЧС России, стихия разбушевалась в трех районах области: Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском. Спасатели уже эвакуировали 842 человека, в том числе 181 ребенка. Людей направили в 17 пунктов временного размещения общей вместимостью более 6,5 тысяч человек.

«Силами аварийно-спасательных бригад с привлечением авиации МЧС России проведены работы по эвакуации населения - за сутки эвакуировано 99 человек, из них 39 детей, с применением плавсредств обследовано 108 жилых домов, оказана помощь 534 гражданам. Убедительная просьба к жителям не отказываться от эвакуации при прибытии за ними спасателей», — подчеркнул начальник оперативного штаба Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц.

По сообщению сотрудников экстренных служб, бедствие вызвано сильными дождями и резким подъемом уровня воды. Стихия сказалась на инфраструктуре региона. Повреждено 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплено 16 участков дорог местного значения.

В конце июня ожидается резкое повышение уровня воды. Это связано с усилением осадков. Так подъема воды ждут на реках Уде, Оке, Ие и Бирюсе. Тем не менее, в верховьях рек уровень начал снижаться.