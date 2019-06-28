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Медведчук назвал освобождение Вышинского постоянным предметом переговоров РФ и Украины

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Медведчук назвал освобождение Вышинского постоянным предметом переговоров РФ и Украины

Минск, 28 июня. Вопрос об освобождении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского — постоянный предмет обсуждения на переговорах Москвы и Киева, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Освобождение Кирилла Вышинского является постоянным предметом обсуждения на переговорах», — сказал украинский чиновник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Медведчук прибыл в белорусскую столицу, чтобы забрать граждан Украины, которые по его просьбе были в одностороннем порядке освобождены Донецкой и Луганской народными республиками. Власти ЛНР и ДНР передали Киеву четырех украинцев — Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяйнова.

Напомним, в мае прошлого года Вышинского задержали в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем срок заключения неоднократно продлевали. Вышинский не признает вину по обвинению в госизмене.

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Автор: Данила Копп
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