МИД Малайзии считает незавершенным расследование по крушению MH17

Куала-Лумпур, 28 июня. Малайзия считает незавершенным расследование дела о крушении Boeing-777 на Украине в 2014 году, поскольку не было представлено убедительных доказательств причастности подозреваемых к трагедии. Такое заявление сделал глава МИД страны Сайфуддин Абдулла.

«Мы не видим четких и убедительных доказательств того, что названные [Совместной следственной группой (ССГ)] лица являются виновными в крушении самолета», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Абдулла, как пишет агентство Bernama, заявил, что Малайзия не станет рассматривать данный процесс расследования как завершенный, «пока не будут получены веские доказательства».

Как напоминает Infox.ru, самолет Boeing-777 (рейс MH17) потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

В сентябре прошлого года министерство обороны России обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

На прошлой неделе представитель совместной следственной группы (ССГ), сформированной Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, заявил, что следствие по крушению самолета, выполнявшего рейс MH17, предъявит обвинения четырем якобы причастным к трагедии лицам — трем гражданам РФ и одному украинцу. Как ожидается, судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года. Первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин назвал выводы следствия «полным бредом».

Раскритиковал расследование крушения Boeing-777 и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он назвал его излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.