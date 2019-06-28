Лавров заявил, что РФ и США понимают необходимость сотрудничества

Осака, 28 июня. Россия и США понимают необходимость сотрудничества, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский дипломат отметил, что отношение американского лидера Дональда Трампа к России не изменилось.

«Я бы не сказал, что отношение изменилось, потому что все встречи [на высшем уровне], которые были между Россией и США, начиная с Гамбурга в 2017 году, Хельсинки в 2018-м, телефонные разговоры, по тону были очень конструктивны», — сказал Лавров.

Российская сторона прекрасно понимает, что Вашингтон и Москва должны сотрудничать, добавил министр.

Лавров обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин и его американский коллега подтвердили приверженность выполнению минских договоренностей.

Напомним, президенты России и США провели на полях «Большой двадцатки» в Осаке переговоры. Стороны обсудили темы, связанные с Украиной, Сирией, Венесуэлой и Ираном.