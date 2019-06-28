Глава Рослесхоза подтвердил свою отставку

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Москва, 28 июня. Глава Рослесхоза Иван Валентик, который также является заместителем министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, подал в отставку. Соответствующее заявление чиновник подал на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Сам Валентик уже подтвердил эту информацию.

«Да, такое заявление есть. Я подтверждаю», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Иван Валентик с 2001 по 2014 годы возглавлял лесной контроль и пожарный надзор Рослесхоза. А в октябре 2014 стал руководителем Федерального агентства лесного хозяйства и заместителем министра природных ресурсов, напоминает Ura.ru.

На посту замминистра Валентик, в частности, контролировал вопрос подготовки правительственного законопроекта, который упрощает правила строительства социальных объектов на территориях, примыкающих к Байкалу, где живет около 4,5 млн человек. В среду он заявил, что кабмин уже подготовил перечень социальных объектов, которые попадут под действие нового закона. Соответствующий проект постановления будет представлен депутатам Госдумы между первым и вторым чтениями.