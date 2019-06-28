В ЛДПР назвали навыки, необходимые для кандидата в советники Жириновского

Москва, 28 июня. Советник руководителя фракции по политическим вопросам должен обладать глубокими историческими познаниями. Такую информацию Федеральному агентству новостей озвучил представитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.

«Нужны глубокие исторические познания, знания в политологии, умение собирать полезную для выступлений информацию, а также грамотно и просто излагать мысли», — рассказал Дюпин.

По его словам, о своем желании занять эту должность заявили уже несколько десятков человек.

«Нам прислали уже несколько десятков резюме, Владимир Вольфович лично отбирает человека среди претендентов», — уточнил представитель пресс-службы.

Напомним, ранее в эфире телеканала «Россия-24» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался, что на вакансию «советник руководителя фракции по политическим вопросам» откликнулись всего десять человек. При этом он отметил, что зарплата на такой должности составляет 150 тыс. рублей. Кроме того, есть возможность предоставить служебное жилье.

На сайте Государственной думы указано, что общая сумма декларированного дохода Жириновского за 2018 год составила 6 млн 762 тыс. рублей.

В июле прошлого года стало известно, что фактическая начисленная среднемесячная заработная плата депутата за шесть месяцев составила 388,5 тыс. рублей, или 338 тыс. рублей после уплаты подоходного налога.

Согласно данным, представленным на сайте Мосгорстата, среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за апрель 2019 года в крупных, средних и малых организациях, составила 102 тыс. 907 рублей.