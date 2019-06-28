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Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

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Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Осака, 28 июня. Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма. Российский лидер поделился мыслями по данному вопросу в интервью газете Financial Times, которое он дал перед началом саммита G20 в Осаке.

Путин считает, что либеральная идея «пережила свою цель» после выступлений общественности против иммиграции, мультикультурализма и открытых границ. Президент РФ отметил, что попытки либералов диктовать свою волю привели к многочисленным трагическим ошибкам. В качестве примера Путин привел решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о приеме более миллиона беженцев из Сирии, которое в итоге оказалось «ошибочным». Российский лидер напомнил и о стратегии президента США Дональда Трампа, который принимает решения, направленные на остановку потока иммигрантов и наркотиков из Мексики.

«Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это», — заявил Путин во время интервью.

Президент РФ уверен, что либеральная идея устарела, поскольку вступила в противоречие с интересами и ценностями подавляющего большинства коренного населения западных стран.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск выступил с критикой речи Путина. По словам Туска, конец эпохи либерализма предполагает, что верховенство права и права человека устарели. Председатель Европейского Совета отметил, что международная арена не должна превращаться в площадку, на которой «сильный будет диктовать свои условия слабому» и где «националистические эмоции будут превалировать над здравым смыслом».

Позицию Туска растиражировали западные СМИ. В частности, британская газета Daily Mail назвала речь Путина «атакой на западные ценности». При этом читатели издания из разных стран высказались в поддержку слов президента РФ, сообщает «ПолитРоссия». По их мнению, своим заявлением о провале либерализма Путин выразил позицию большей части мирового населения. Пользователи Сети, которые оставили комментарии под текстом о заявлении Путина на сайте Daily Mail, восхитились речью российского лидера. Некоторые комментаторы интересовались, как избрать Путина в качестве главы их родного государства. Другие пользователи поделились желанием переехать в Россию.

«Ну все, я переезжаю в Россию», — пишет один из комментаторов.

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

«Мне кажется, что Путин хороший лидер».

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

«Путин прав!»

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

«Теперь Путин нравится мне еще больше».

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

«Путин говорит разумные вещи. Либерализация разрушает семейные ценности. Из-за этого мы находимся в гораздо худшем положении. Общество смешалось».

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

«Путина в мэры Лондона. Он остановит преступность».

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

«Умный мужчина. Никого не осуждает, но твердо защищает традиционные ценности».

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

«Мне нравится Путин. Хотел бы, чтобы он был нашим лидером», — пишет комментатор из Великобритании.

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Отметим, что комментарии, в которых читатели Daily Mail поддерживают позицию Путина, набрали большое количество лайков.

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Автор: Василиса Бойко
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