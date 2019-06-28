Стало известно, чем угощали Путина и других лидеров G20 на саммите в Осаке

Осака, 28 июня. Организаторы саммита G20 раскрыли меню рабочего ланча лидеров «Большой двадцатки».

В качестве аперитива лидерам стран G20 предложили террин, приготовленный из морского окуня, овощное пюре, а также травы и съедобные цветы. Основным блюдом рабочего ланча стал куриный галантин (разновидность рулета – Прим. ФАН). Кроме того, лидерам «Большой двадцатки» было предложено ризотто с листьями шисо (японская петрушка), тофу с цветами цуккини, а также и цветы настурции.

На десерт было подано фруктовое мороженое с соевой мукой и кусочками виноградного желе.Кроме того, лидерам G20 было предложено местное игристое вино урожая 2014 года, а также красное вино, произведенное в японской префектуре Ниигата. По данным организаторов саммита, помимо вышеперечисленных блюд лидеры G20 могли попросить вегетарианское и халяльное меню.

28 июня в японском городе Осака стартовал саммит G20. Саммит «Большой двадцатки» впервые за свою историю проходит в Японии. Помимо лидеров стран G20 в саммите принимают участие представители ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, передает РИА Новости.

Утром на полях саммита G20 состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом. Переговоры лидеров России и США продолжались полтора часа. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ходе встречи Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине.