Жителей города Тулун Иркусткой области начали эвакуировать из-за паводка

Иркутск, 28 июня. Более 200 домов подтоплены в городе Тулун Иркутской области. Проводится эвакуация населения, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Уровень воды в реке Ия на 13.00 часов по московскому времени превышал критический на 40 сантиметров. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся минимум 20 улиц.

«В городе подтоплено более 200 домов», — рассказали спасатели.

В Тулуне проживают около 42 тысяч человек. На данный момент в городе проводится эвакуация населения, открыты пункты временного размещения населения.

Участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» закрыт для движения из-за угрозы затопления водой. Проезд по ней невозможен на данный момент в трех направлениях — Иркутск, Братск, Тайшет.

«Оно 100% личного состава ГИБДД Тулуна работают на улицах города, — отметили в МЧС. — Из Иркутска к ним в помощь прибыли экипажи спецроты ГИБДД. Полиция рекомендует отложить поездки ввиду отсутствия альтернативных путей проезда».

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей. Из-за подтоплений введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на эту пятницу, в 20 населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тысячи жилых домов. Из зоны подтопления эвакуированы свыше 800 человек.