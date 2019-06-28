Путин, Трамп и Меркель подняли бокалы на ужине в рамках саммита G20

Осака, 28 июня. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также канцлер Германии Ангела Меркель подняли бокалы на ужине в рамках саммита G20 в Японии.

На кадрах видеозаписи, появившейся в Сети, запечатлено мероприятие, проходящее в большом зале Осакского замка. Рядом с российским лидером, главой Белого дома и канцлером ФРГ свое место занял премьер-министр Японии, которая в этом году принимает саммит, Синдзо Абэ.

Президент США во время торжественного приема наслаждался красным вином, тогда как российский лидер сначала поднял свою уже ставшую знаменитой термокружку, которую с улыбкой сменил на японскую пиалу.

«Прекрасный тост»: Путин, Меркель и Трамп поднимают бокалы на ужине», — подписал видео журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Прекрасный тост»: Путин, Меркель и Трамп поднимают бокалы на ужине pic.twitter.com/7AWMrQmgmK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июня 2019 г.

Напомним, саммит с участием лидеров стран G20 проходит в японской Осаке, он завершится в субботу, пишет Deita.ru. Первый день выдался для Путина насыщенным: он провел ряд встреч на высоком уровне.

В частности, президенты России и США провели полуторачасовую встречу на полях саммита, передает «Газета.ru». Лидеры двух стран заметили, что эти переговоры могут стать хорошим заделом для продолжения диалога по накопившимся вопросам. Беседа президентов шла за закрытыми дверями. По ее окончании глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что лидеры двух стран обсудили вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию на Украине и в Сирии.

Президент РФ также побеседовал в кулуарах саммита с Меркель. После церемонии фотографирования они вместе прошли в зрительный зал и кратко пообщались.