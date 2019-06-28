Москва, 28 июня. Российским регионам могут дать право направлять в дошкольные учреждения в первую очередь детей из малоимущих, многодетных и неполных семей. С такой инициативой руководитель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов намерен обратиться в Госдуму в пятницу.

Список внеочередников в детский сад могут расширить в России. Согласно законопроекту, в российских субъектах могут принять законы, которые разрешат в первоочередном порядке зачислять в детсады детей из малоимущих, многодетных, неполных семей. Как пишет «Парламентская газета», кроме того, вне очередей в дошкольные учреждения возьмут детей человека, погибшего или пострадавшего в результате террористического акта.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект об упрощении строительства соцобъектов на Байкале. Автором поправок выступило правительство РФ. Законопроектом предложено от государственной экологической экспертизы освободить объекты социальной инфраструктуры, которые находятся вне особоохраняемых природных территорий, вне центральной экологической зоны.

Глава профильного комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов уточнил, что Байкальская природная территория состоит из трех зон и граница центральной находится на расстоянии примерно 70 километров. Запрет на строительство в ее пределах без экспертизы сохранится при принятии соответствующего закона, добавил депутат.

Также в 2019 году в Кемеровской области откроют семь новых детских садов в рамках программы «Развитие образования», сообщили в областной администрации. Учреждения для дошкольников появятся в Кемерово, Новокузнецке, поселке Трудоармейский, Киселевске и Гурьевске. Строительство корпусов началось в 2018 году.

На детские сады выделят почти один миллиард рублей из регионального и федерального бюджетов . Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что необходимо сократить очереди в детские сады. Дошкольники должны ходить в современные учреждения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал решить проблемы с детскими садами в поселке Шушары.