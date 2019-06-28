Как изменится жизнь в России с 1 июля 2019: кому повысят пенсии и пособия, новые законы

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных законодательных изменениях, вступающих в силу в июле 2019 года.

Выход на пенсию по-новому

С июля 2019 года в России стартует назначение пенсий по старости с учетом поэтапного повышения пенсионного возраста. Выходить на пенсию начнут мужчины, которым в январе этого года исполнилось 60 лет, и женщины, которым в январе 2019-го исполнилось 55 лет. Выплачивать пенсии начнут после того, как им фактически исполнится 60,5 и 55,5 лет, но подать заявление в Пенсионный фонд России они могут заранее.

Назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста предусмотрено для тех, кто по старому законодательству должен был выйти на заслуженный отдых в 2019-м и 2020 годах. Это касается женщин 1964–1965 года рождения и мужчин 1959–1960 года рождения.

Кому повысят пенсии в июле

До 1 июля прибавку к пенсии получат малообеспеченные пенсионеры, которым назначена социальная доплата до уровня прожиточного минимума в регионе. Выплаты производятся в соответствии с инициированным президентом Владимиром Путиным законом, согласно которому сначала к пенсиям граждан прибавляются все положенные надбавки в установленном размере, а затем производится индексация получившейся суммы.

По данным ПФР, по новой схеме были проиндексированы пенсии 4,4 млн неработающих пенсионеров. В среднем прибавка составила 523 рубля.

Рост пособий по уходу за детьми-инвалидами

С 1 июля в России увеличится размер ежемесячной выплаты гражданам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Повышение обеспечивается за счет изменения размера ежемесячной выплаты по уходу с 5,5 тысячи рублей до десяти. К этой сумме применяется повышающий коэффициент, установленный в регионе проживания.

Выплаты получают трудоспособные родители, ухаживающие за детьми-инвалидами до 18 лет и не имеющие возможности выйти на работу из-за этого. Деньги выплачиваются вместе с пенсией ребенка.

Ограничение процентной ставки по кредитам

С 1 июля в России устанавливается максимальный размер процентной ставки по потребительским кредитам. По новому закону, она не должна превышать одного процента в день.

При этом уточняется, что в случае выдачи кредита с 1 июля до 31 декабря 2019 года на срок не более года, платежи по нему не должны превышать двукратный размер кредита. А с 1 января следующего года максимальная сумма платежей по кредиту не должна превышать полуторного размера займа.

Новые правила не распространяются на «быстрые» займы без обеспечения размером до десяти тысяч рублей, выданные на срок до 15 дней.

Новый механизм защиты средств дольщиков

С 1 июля застройщики не смогут напрямую привлекать деньги дольщиков. По новому закону, средства дольщиков должны храниться на специальных застрахованных эскроу-счетах. Воспользоваться ими застройщикам разрешено только после выдачи гражданам ключей от их готовых квартир.

После 1 июля работать без эскроу-счетов застройщики могут лишь при условии, что степень готовности объекта составляет не менее 30%, а участникам долевого строительства реализовано не менее 10% жилплощади.

Онлайн-кассы для 400 000 предпринимателей

Со второго полугодия 2019 года большинство организаций и предпринимателей обязаны перейти на онлайн-кассы, поскольку 1 июля заканчивается отсрочка для налогоплательщиков, оказывающих услуги населению для личных и бытовых нужд. Большая часть из них — организации, преимущественно оказывающие услуги (за исключением услуг общепита), а также ИП, применяющие ПСН и ЕНВД.

По данным Федеральной налоговой службы, на 27 июня к онлайн-кассам не подключились 80 тысяч предпринимателей из 400 тысяч, которые должны были это сделать к 1 июля. Согласно статье 14.5 КоАП РФ, им грозит штраф от четверти до полной суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 тысяч рублей — для должностных лиц и не менее 30 тысяч рублей — для юридических.

Приостановка авиасообщения с Грузией

С 8 июля вступает в силу указ президента РФ Владимира Путина о приостановке прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Он будет действовать до тех пор, пока ситуация в Грузии не нормализуется, а «любые угрозы для безопасности наших граждан» не исчезнут, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ипотечные каникулы

С 31 июля в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах, дающий право заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, временно не платить по ипотечному кредиту или платить меньше установленного ежемесячного платежа.

Ипотечные каникулы будут предоставляться тем, для кого взятое в кредит жилье является единственным пригодным для проживания. Максимальный срок ипотечных каникул — полгода.