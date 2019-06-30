Строительную выставку открыли в сирийском Дамаске

Дамаск, 30 июня. Выставка «Build Up» была открыта на территории выставочного города в Дамаске, она продлится до 29 июня 2019 года при участии многих сирийских и иностранных компаний. Данная выставка является незаменимой площадкой для тех, кто интересуется реконструкцией и развитием бизнеса и открытием новых направлений развития Сирии.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

«Build Up» предоставит всем строительным и жилищным работникам самые инновационные решения и оборудование, а также расскажет о последних разработках новых продуктов, недавно появившихся на международных рынках, и представит заинтересованным инженерам, подрядчикам все новые разработки.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

На выставке будут представлены различные материалы по строительству, электричеству и энергетике, камню, керамике, краскам, алюминию, ванным комнатам, кухням и санитарии, а также предоставит разработчикам и предпринимателям возможность разрабатывать свои проекты и предоставлять им возможность обеспечить все свои бизнес-требования.

Ранее сообщалось, что в выставочном городе, расположенном в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска, состоялись три специализированные экспозиции в области информационных и коммуникационных технологий и строительства, которые будут продолжаться до 29 июня.

Ожидается, что в выставках примут участие более 212 компаний и представителей из 48 арабских и зарубежных стран, включая Германию, Францию, Италию, Китай, Ливан, Ирак, Египет и Иорданию.