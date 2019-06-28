Клинцевич оценил потенциал альянса России, Индии и Китая

Москва, 28 июня. Россия, Индия и Китай вместе работают на укрепление мировой стабильности и стратегической безопасности, однако потенциал этого альянса еще не раскрыт. Об этом в пятницу заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Могу констатировать, что картина будущего мира будет во многом определяться совместной работой стран БРИКС, их взаимодействием в решении мировых глобальных проблем, которое становится все более эффективным», — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, Индия и Китай объединяют общие цели и интересы. По его словам, все три страны выступают за сохранение международных отношений, строящихся согласно Уставу ООН, и нормы права.

Накануне Путин дал интервью Financial Times, в котором заявил, что США пытаются подменить собой международное право, чтобы именно политическая воля Вашингтона, а не установленные на уровне ООН правила, играли ключевую роль в международных отношениях. Он также с тревогой отметил отход Соединенных Штатов от принятых ранее договоренностей по обеспечению безопасности. В частности, речь идет об одностороннем выходе Америки из ДРСМД.

Путин подчеркнул, что приложил все силы, чтобы убедить США не выходить из договора. Он даже предложил альтернативный вариант по созданию единой совместной системы ПРО, в которой бы участвовали Россия, США и Европа. Однако Вашингтон ответил отказом и предпочел идти по пути развития нового вооружения, чем нанес удар по глобальной системе безопасности.