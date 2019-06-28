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Песков заявил, что встреча Путина и Трампа прошла в позитивном ключе

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Песков заявил, что встреча Путина и Трампа прошла в позитивном ключе

Осака, 28 июня. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в позитивном ключе, считает пресс-секретарь российской лидера Дмитрий Песков.

«Переговоры с Трампом были достаточно объемные по количеству затронутых вопросов. И затрагивались они в достаточно позитивном и конструктивном ключе», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Чиновник добавил, что у Москвы и Вашингтона есть разногласия по некоторым темам. При этом отмечается настрой США и России на налаживание диалога по всем вопросам, включая спорные, добавил представитель Кремля.

Встреча Путина и Трампа прошла в Осаке на полях саммита «Большой двадцатки». В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, в том числе темы, связанные с Ираном, Венесуэлой, Сирией и Украиной. Переговоры продлились полтора часа.

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Автор: Данила Копп
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