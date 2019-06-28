Президент ЮАР приедет на саммит в Сочи по приглашению Путина

Осака, 28 июня. Президент ЮАР Сирил Рамафоса с благодарностью принял приглашение президента РФ Владимира Путина приехать на саммит «Россия — Африка» в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президенты РФ и ЮАР встретились на полях саммита G20 в японской Осаке. Путин и Рамафоса приняли участие во встрече в формате БРИКС. Российский лидер лично пригласил президента ЮАР посетить саммит «Россия — Африка», который пройдет в Сочи 24 октября. При этом Путин, обращаясь к коллеге, отметил, что Россия рассчитывает на помощь ЮАР в подготовке к саммиту.

Российский лидер также поздравил Рамафосу с победой его партии на выборах в Южно-Африканской республике и его переизбранием на пост президента ЮАР, пожелав ему успехов и удачи. Путин выразил уверенность, что сотрудничество двух стран на международной арене будет продолжено и в будущем с учетом накопленного ранее опыта.

Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, Путин и Рамафоса достаточно предметно обсудили двусторонние российско-африканские отношения. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что лидеры двух государств говорили о конкретных проектах в области добычи полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20. Дмитрий Песков рассказал, что встреча лидеров РФ и США прошла в позитивном ключе.