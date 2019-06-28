Конвой турецких войск насмерть сбил мотоциклиста на севере Сирии

Дамаск, 28 июня. Гражданин Сирии погиб во время прохождения конвоя турецкой армии через город Джераблус на севере провинции Алеппо. Мотоциклист попал под колеса одной из бронемашин и погиб мгновенно.

О гибели мужчины сообщили источники в соцсети Twitter. Как отмечает источник, водитель турецкой машины и другие автомобили из конвоя не остановились и ничего не сделали даже для выяснения обстоятельств происшествия — конвой оккупационных сил продолжил движение, словно и не заметив гибели сирийца.

«Это не первый подобный случай, и безразличие турков к жизни и смерти простых сирийцев не является чем-то удивительным», — отмечает информационный канал Syria Post.

#فيديو أمس الأربعاء مدرعة من الجيش التركي تقوم بدهس رجل سوري بمدينة جرابلس بريف حلب كان يستقل دراجة نارية

السائق التركي والرتل التركي كاملا لم يكترث لحياة الرجل الذي فارق الحياة ولم يتوقفوا لاسعافه ابداً

حادثة الدهس هذه ليست الاولى وعدم اكتراث الاتراك لحياة السوريين ليس مفاجئاً pic.twitter.com/mzspsVWGku — سوريا بوست (@syriapost1) June 27, 2019

Отмечается, что турецкие военные регулярно проявляют полное равнодушие по отношению к жизни мирных сирийцев, которых якобы защищают — ни один турецкий военный не несет ответственности за любые инциденты, и даже гибель сирийцев.

Напомним, турецкая армия в 2016 году вошла на территорию Сирии под предлогом борьбы с террористической «Рабочей партией Курдистана» — однако уже вскоре после захвата Африна действия турецких войск превратились в масштабную оккупацию. Турки поставили «под ружье» многочисленные группировки ССА на севере Сирии, которые ранее воевали против Дамаска, однако в итоге были использованы, чтобы оказывать давление на курдские силы в Сирии.

Турецкие войска создали на территории Сирии собственные гражданские органы управления, частично переданные под контроль боевикам, и заставляют мирных жителей «временные удостоверения личности» под предлогом борьбы с курдскими отрядами.