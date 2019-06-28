Девушкам объяснили, как стать более женственными

Москва, 28 июня. Издание Planet Today рассказало, как девушке стать более женственной. СМИ дали женщинам семь советов.

Издание считает, что многие женщины, получив равные права с мужчинами в различных сферах деятельности, потеряли свою природную сущность: мягкость, покладистость, беззащитность и нежность.

Planet Today дало девушка семь простых советов, которые помогут им стать более женственными.

Во-первых, необходимо создать приятную атмосферу вокруг себя, во-вторых, позаботиться о своем теле, в-третьих, научиться расслабляться и обрести покой.

Кроме этого, женщинам следует развивать свою чувственность — можно почитать произведения с волнующими интимными сценами. Также стать более женственной помогут программы и книги, в которых продемонстрированы образы идеальных дам.

В то же время следует уделить внимание своему внешнему виду. Так, необходимо отдать предпочтение ярким и светлым тонам в одежде, носить обувь на каблуке и использовать аксессуары.