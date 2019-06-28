Иран не подавал заявку на покупку С-400

Москва, 28 июня. Россия готова наладить поставки в Иран зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, однако заявки от Тегерана пока не поступало, об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Мы открыты к переговорам о поставке ЗРС С-400 «Триумф», в том числе в Иран», — заявили в пресс-службе ФСВТС РИА Новости в рамках форума «Армия-2019».

В ФСВТС подчеркнули, что С-400 не попадает под ограничения, установленные резолюцией Совбеза ООН 2231 от 20 июня 2015 года. Однако в пресс-службе отметили, что пока Тегеран не обращался к РФ с заявкой на поставку С-400.

Кроме того, в ФСВТС добавили, что С-400 является уникальной системой противовоздушной обороны, которая способна противодействовать самым перспективным вооружениям. Преимущество С-400 перед зарубежными аналогами обеспечивает высокий интерес партнеров. Первым зарубежным обладателем С-400 стал Китай, затем контракты на поставку С-400 подписали Турция и Индия. Ранее Иран сообщил, что в случае необходимости Тегеран проведет переговоры по покупке С-400.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что Москва якобы отклонила запрос Тегерана о продаже ему С-400. Однако в Кремле информацию опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на информацию, которую распространили СМИ, переадресовал вопрос журналистов в агентство Bloomberg.