Дамаск, 30 июня. Живопись Аджами — это старинное художественное ремесло ручной работы, унаследованное сирийскими художниками на протяжении веков, эту живопись можно увидеть во дворцах и домах в большинстве сирийских городов, в том числе в Алеппо, специально для придания подлинного восточного характера. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Наиболее важной характеристикой этого искусства является растительный материал, который придает декоративный вид Нилу. Это ремесло было названо Аджами из-за смешения между арабской, персидской, турецкой и европейской культурами, а также древнегреческой, римской, греческой и древней цивилизациями.

Искусство графической живописи выполняется на полированной деревянной доске с различными размерами в соответствии с требованием. Аджами создается из резкого материала, который удерживает его от влаги и тепла и делает его работоспособным. Затем мастер печатает желаемую растительную или геометрическую форму на деревянной доске после предварительного рисования на бумаге.

Затем все получившееся оставляют на день или два, пока тесто не высохнет полностью и не станет готовым к точному поглощению цветов, которые распределяются на тонких полосочках, чтобы избежать смешения.

После завершения радужной оболочки самый важный визуальный эффект в Аджами — это серебристый и золотой цвета, которые в основном сосредоточены на чувствительных областях дизайна, таких как листья, центры рисования или ребра, в то время как внутренние пространства остаются заполненными другими цветами.

После завершения эта картина устанавливается непосредственно на крыше, она часто служит украшением в залах церемоний или в приемных или в гостевых комнатах, чтобы показать их на востоке.

Самые выдающиеся поизведения искусства Аджами представлены для посетителей и туристов в зале заседаний Народного Совета в Дамаске, который является художественным шедевром и не имеет аналогов. Также творчество мастеров Аджами можно увидеть в старых зданиях Дамаска, таких как Дом культуры и Дома Низама, а также в администрации провинции Дамаск и в Тронном зале в Цитадели Алеппо.