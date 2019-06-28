В Кремле ответили Туску, поспорившему с Путиным о либерализме

Москва, 28 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил главе Евросовета Дональду Туску, который заявил, что в современном мире «авторитаризм изжил себя».

По слова официального представителя Кремля, он согласен с этим утверждением, но при этом считает, что каждый народ вправе выбирать, каким путем ему идти, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы полностью согласимся в том плане, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили, и это не может являться эффективной системой. И если где-то есть авторитаризм, то это опять же — вопрос народов таких стран. Не нам их судить и не нам пытаться изменить строй и власть в этих странах», — отметил Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин дал интервью изданию Financial Time, в котором заявил, что идея либерализма себя изжила. В качестве примера он привел проблему с мигрантами в Европе, которые нарушают закон, но при этом не несут за это наказания, поскольку местные элиты боятся нарушить их права.

После этого Дональд Туск прокомментировал заявление Путина, встав на защиту либерализма. Он подчеркнул, что любой, выступающий против либеральной идеи, автоматически оспаривает свободу, верховенство закона и права человека. Туск добавил, что действительно изжившими себя явлениями являются авторитаризм, культ личности и власть олигархов.