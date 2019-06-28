Глава «Газпрома» ответил шуткой на вопрос о транзите газа через Украину в 2020 году

Москва, 28 июня. Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что будет с поставками газа в ЕС через Украину после окончания срока действия текущего транзитного контракта.

Журналисты поинтересовались у Миллера о дальнейшей судьбе транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года, передает РИА Новости.

«Как будут развиваться события 1 января, вы спрашиваете. Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит будет весело», — пояснил Миллер.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Соглашение действует с 2009 года. В настоящее время украинская государственная компания «Нафтогаз» судится с «Газпромом». Украинская сторона требует пересмотреть контрактные тарифы на транзит газа в период с 2018 по 2019 год.

В апреле 2018 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что РФ готова обсуждать вопрос о дальнейшем транзита газа через Украину, если условия поставок топлива будут экономически обоснованны. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что компания не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины.

При этом с 2015 года Киев прекратил осуществлять закупку газа у России. В настоящее время украинская сторона покупает российский газ по реверсной схеме из стран Евросоюза. Вопрос о транзите газа через Украину после 2019 года обсуждается на трехсторонних переговорах с участием представителей России, Украины и ЕС.