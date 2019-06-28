Путин дал Мэй ответ на все вопросы об инциденте в Солсбери

Осака, 28 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате те-а-тет задала российскому лидеру Владимиру Путину вопросы об инциденте в Солсбери, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков напомнил, что встреча Путина и Мэй на саммите G20 состоялась после долгого перерыва.

«Она началась в формате один на один, только в присутствии переводчика, — заметил пресс-секретарь российского лидера. — В этом формате Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос, получила необходимые ответы со стороны российского президента».

Далее встреча лидеров России и Великобритании продолжилась в более расширенном составе.

«Затрагивались темы взаимной торговли, торгово-экономических отношений, — перечислил Песков. — Есть понимание необходимости поиска механизмов по реанимации этого сотрудничества и взаимодействия в интересах бизнеса двух стран. Также состоялся достаточно детальный обмен мнениями по Сирии, Украине и Ирану».

Во время брифинга Пескова Путин находился на приеме у премьер-министра Японии Синдзо Абэ в честь гостей саммита.

«После чего он направится в гостиницу, где состоятся еще три двусторонние встречи, — заметил пресс-секретарь президента. — Это будут встречи с президентом Франции [Эммануэлем] Макроном, с президентом Республики Корея [Мун Чжэ Ином], и будет встреча [главой Еврокомиссии Жан-Клодом] с Юнкером».

Ранее на саммите «Большой двадцатки» Мэй заявила, что нормализация отношений России и Британии на данный момент невозможна.

Напомним, весной 2018 года власти Британии заявили, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию якобы отравили в Солсбери нервно-паралитическим веществом. Лондон выразил мнение, что к инциденту причастна Россия, однако так и не смог представить ни одного доказательства. Российская сторона отвергла обвинения и предложила помощь в расследовании произошедшего, однако получила отказ от британских партнеров.