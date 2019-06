Песков объяснил заявление Путина о либерализме

Москва, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин по своим собственным взглядам близок к идеям либерализма, при этом он против агрессивного навязывания этой идеологии в мире. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил заявление российского лидера, которое прозвучало в интервью The Financial Times, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В беседе с британскими журналистами президент выразил мнение, что либеральная идея себя изжила и не должна доминировать. Как отметил Песков, российский лидер критиковал ситуацию, когда нечто нетрадиционное навязывается во всех областях, при том даже тем, кто не может принять эти идеи в силу религиозных, культурных или иных особенностей.

Пресс-секретарь объяснил, что президенту по-прежнему близки идеи либерализма, но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих убеждениях.

Напомним, в качестве примера в своем интервью The Financial Times Путин привел проблему с мигрантами в Европе, которые нарушают закон, но при этом не несут за это наказания, поскольку местные элиты боятся нарушить их права.

FT EXCLUSIVE: Russian president Vladimir Putin sat down with FT editor @lionelbarber to discuss the end of liberal ideology, the prospect of improved relations with the UK and the most closely-guarded secret in Russia – who will succeed him? https://t.co/ro0xk4W9hq pic.twitter.com/moKgpxdlz3