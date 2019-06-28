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Песков объяснил заявление Путина о либерализме

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Песков объяснил заявление Путина о либерализме

Москва, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин по своим собственным взглядам близок к идеям либерализма, при этом он против агрессивного навязывания этой идеологии в мире. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил заявление российского лидера, которое прозвучало в интервью The Financial Times, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В беседе с британскими журналистами президент выразил мнение, что либеральная идея себя изжила и не должна доминировать. Как отметил Песков, российский лидер критиковал ситуацию, когда нечто нетрадиционное навязывается во всех областях, при том даже тем, кто не может принять эти идеи в силу религиозных, культурных или иных особенностей. 

Пресс-секретарь объяснил, что президенту по-прежнему близки идеи либерализма, но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих убеждениях.

«Проблема в том, что либеральные идеи стали агрессивно-доминирующими, и их стали буквально принудительно внедрять в идеологию другим», — подчеркнул официальный представитель Кремля. 

Напомним, в качестве примера в своем интервью The Financial Times Путин привел проблему с мигрантами в Европе, которые нарушают закон, но при этом не несут за это наказания, поскольку местные элиты боятся нарушить их права. 

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал заявление Путина, встав на защиту либерализма. Он подчеркнул, что любой, выступающий против либеральной идеи, автоматически оспаривает свободу, верховенство закона и права человека. Туск добавил, что действительно изжившими себя явлениями являются авторитаризм, культ личности и власть олигархов.

Официальный представитель Кремля ранее ответил на это высказывание главы Евросовета, подчеркнув, что каждый народ в праве выбирать, каким путем ему идти.

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Автор: Алексей Полубота
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