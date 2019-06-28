Выплаты по уходу за детьми-инвалидами в РФ увеличат до 10 тыс. рублей

Москва, 28 июня. Ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы будет увеличена почти в два раза с 1 июля в соответствии с указом президента РФ. Размер выплат увеличится с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил Пенсионный фонд России.

В ПФР отметили, что выплата в 10 тысяч рублей предоставляется родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства, а также опекунам и попечителям. Другие ухаживающие будут получать выплаты в прежнем размере.

В Фонде добавили, что выплаты в установленном размере будут осуществляться всем получателям, а не только тем, кто обратился с 1 июля. Число получателей достигает 394 тысяч. Для того, чтобы получать увеличенные выплаты, не нужно писать заявление, отметили в ПФР. В текущем году расходы ПФР на предоставление выплат будут дополнительно увеличены на 13,5 млрд рублей и составят 49 млрд рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил повысить выплату по уходу за ребенком-инвалидом или ребенком инвалидом детства I группы с 1 июля 2019 года до 10 тысяч рублей. Ранее в Госдуме также предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы до 10 тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что уход за инвалидом I группы не отличается от ухода за инвалидом детства I группы.