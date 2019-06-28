Миллер заявил о прохождении точки невозврата по «Северному потоку — 2»

Москва, 28 июня. Точка невозврата по «Северному потоку — 2» уже давно пройдена, заявил в пятницу глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на пресс-конференции.

По его словам, проект будет закончен к концу этого года.

«Точка невозврата по данному проекту давным-давно пройдена, проект будет реализован, и в настоящее время нет никаких правовых возможностей для того, чтобы «Северный поток — 2» остановился. Планы, которые были намечены, они остаются прежними — конец 2019 года», — отметил Миллер.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главным противником проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным газом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream AG уже трижды подавал энергетическому агентству Дании заявку на согласование участка маршрута, который проходит через экономическую зону королевства (не затрагивая при этом территориальные воды), но так пока и не получил согласия.