Медведчук заявил, что обращался к Москве с предложением освободить осужденных в РФ украинцев

Киев, 28 июня. Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что обращался к Москве с предложением освободить осужденных в России украинцев.

По словам украинского чиновника, переговоры по этому вопросу идут.

В пятницу стало известно, что представители Донецкой и Луганской народных республик передали Медведчуку четырех украинских пленных. Среди освобожденных Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяйнов. Церемония передачи украинских пленных прошла в аэропорту Минска.

Напомним, последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Луганск и Донецк заявили после госпереворота о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются до сих пор.