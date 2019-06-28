Песков рассказал об итогах встречи в формате БРИКС на саммите G20

Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин принял участие во встрече в формате БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) перед саммитом G20 в Осаке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об итогах данной встречи.

Песков отметил, что БРИКС — это неформатная встреча, но традиционно ее пытаются приурочить к многосторонним форумам, в том числе саммитам G20. В это раз председателем и организатором встречи выступила Бразилия. Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что на саммите в Осаке Путин впервые встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

«Они имели возможность хорошо пообщаться, в том числе отметили эффективность и востребованность такого формата, как БРИКС», — рассказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, на саммите БРИКС говорили о нестабильности мировой торговли. Многие участники встречи упомянули о необходимости реформирования ВТО, что позволит придать большую эффективность работе этой организации.

«Индийские партнеры говорили о необходимости укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Звучала критика в адрес деятельности ряда стран одностороннего протекционистского характера», — рассказал Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ рассказал об обстоятельной встрече Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

«Двусторонние российско-южноафриканские отношения обсуждались достаточно предметно. Причем не только в целом, но и говорили о конкретных проектах: в области добычи природных ископаемых это платина, это и РЖД, это и Росатом, и ГЛОНАСС, и так далее», — сообщил Дмитрий Песков.

Путин пригласил Рамафосу на саммит «Россия—Африка», который в октябре состоится в Сочи. Президент ЮАР с благодарностью принял приглашение.