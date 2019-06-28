Песков рассказал об «обстоятельной» беседе Путина и Трампа о разоружении на G20

Москва, 28 июня Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об «обстоятельной» беседе российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 по вопросам разоружения и стратегической стабильности, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков подчеркнул, что на полях G20 у Путина и Трампа состоялась обстоятельная, достаточно насыщенная по затронутым вопросам и темам беседа.

«Конечно, ограниченность по времени не позволила углубленно обменяться мнениями по тем темам, которые были затронуты, — заметил пресс-секретарь российского лидера. — Но тем не менее говорили и об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, которые никоим образом не соответствуют потенциалу двух наших стран. Условились посмотреть, какие факторы мешают тому, чтобы горизонты нашего торгово-экономического обмена расширялись».

Представитель Кремля подтвердил информацию о том, что Путин пригласил Трампа в следующем году на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

«Трамп позитивно воспринял это, — констатировал Песков, — сказал, что будет ждать приглашения, которое, кончено, в самые ближайшие дни ему будет направлено».

По данным пресс-секретаря российского президента, Путин и Трамп также обсудили международную торговлю, международные дела, затрагивались и ситуация в Сирия — положение дел в Идлибе.

«Говорили про Турцию, в том числе в сирийском контексте, — заметил Песков. — Говорили про Китай и достаточно обстоятельно поговорили по разоруженческим вопросам».

Представители России и США договорились продолжить обмен мнениями по ключевым вопросам.

«Условились, что по линии соответствующих ведомств министр иностранных дел и госсекретарь, а также наш первый вице-премьер [Антон] Силуанов и господин [Стивен] Мнучин, с американской стороны, продолжат обсуждение уже в более конкретном ключе», — отметил Песков.

Переговоры Путина и Трампа продлились 1 час 20 минут. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они прошли в конструктивной атмосфере.