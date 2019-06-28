Крым оценил ущерб от нахождения в составе Украины

Симферополь, 28 июня. Упущенная выгода Крыма за 23 года, в течение которых регион находился в составе Украины, составила 2,5 триллиона рублей. Первые итоги деятельности рабочей группы по оценке ущерба, причиненного Киевом полуострову, озвучили на совещании в Госсовете республики.

«Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель ВВП по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 триллиона рублей», — цитирует пресс-служба крымского парламента руководителя подгруппы по оценке ущерба экономике и ЖКХ региона Ольгу Виноградову.

Она уточнила, что в годы нахождения республики в составе Украины финансирование содержания канализационных и водопроводных сетей составляло всего 5% от необходимого объема. Результатом этого стало то, что в 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным – 76%, по канализационным – 54%, сети водоснабжения - 55%.

«То есть наглядно видно – Крым был недофинансирован», — цитирует ее ForPost.

Виноградова указала, что отдельно был посчитан ущерб от энергоблокады полуострова в 2015 году — 1 миллиард рублей, а неполученная выгода оценена в 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, рабочая группа подсчитала число социальных объектов, введенных в эксплуатацию при руководстве Киева, продолжается работа по подсчету ущерба в сельском хозяйстве.

Как объяснил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, работа в целом подходит к концу, ее результатом станет отчет, понятный каждому жителю российского региона. Более конкретные данные будут представлены в середине июля.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году в результате народного референдума, который прошел в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. Севастополь стал городом федерального значения. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором». Кроме того, Киев призывает западные страны поддержать его позицию, в связи с чем против России были введены санкции.

При этом иностранные политики и общественные деятели, уже посетившие полуостров, отметили значимые изменения, которые произошли с Крымом за пять лет, в частности благодаря работе президента РФ. Так, журналист издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж обратил внимание на результаты статистических опросов, которые показывают положительное отношение граждан по всему миру к воссоединению Крыма с Россией.

Посчитать убытки, которые потерпел Крым из-за Украины, предложил во время празднования пятилетия воссоединения полуострова с Россией спикер Госдумы Вячеслав Володин. Для реализации этой инициативы рабочие группы созданы не только в Госсовете Крыма, но и в нижней палате российского парламента.