«Грани.Ру», «ИноСМИ» и Shkulev Media ввели идеологическую цензуру в отношении ФАН

На путь идеологической цензуры и информационных репрессий встает все больше либеральных СМИ, которые продолжают скоординированную извне атаку на Федеральное агентство новостей.

Атака началась после того, как редакция ФАН 1 апреля 2019 года инициировала публичный проект, пригласив в него все русскоязычные средства массовой информации. В рамках инициативы с официальных аккаунтов Федерального агентства новостей публикуются комментарии к новостям и различные мнения в соцсетях, блогах, а также на сайтах других русскоязычных изданий. При этом официальный аккаунт редакции ФАН имеет соответствующее название и всем известный логотип. Комментарии оставляют штатные сотрудники редакции.

По началу к проекту ФАН все относились нейтрально, однако когда наши комментарии начали вызывать неподдельный интерес у пользователей, администраторы информационных площадок принялись судорожно удалять посты, оставленные нашими сотрудниками. Хотя комментарии, опубликованные от имени редакции, полностью соответствуют требованиям законодательства РФ, а также нормам и правилам комментирования в сообществах и на сайтах русскоязычных СМИ. Отметим, сообщения нашей редакции никогда не искажают фактов, не содержат оскорблений, ссылок и спама.

Однако это не остановило ряд изданий, отказавшихся от цивилизованной дискуссии с теми, кто не разделяет их либеральной повестки. Комментарии с официальных аккаунтов ФАН начали удаляться, а сами аккаунты, в некоторых случаях, блокироваться. Сначала на путь идеологической цензуры встали «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Новая газета», «Настоящее время», «Сноб», The Insider, The Bell, TJournal, «Деловой Петербург», «Медиазона», RTVI. После к ним присоединились «Росбалт», Republic, Meduza, «7x7 Горизонтальная Россия — честные новости», Colta.ru, Euronews, «Русский Репортер» и BFM. Теперь же к ним присоединились: «Грани.Ру», «ИноСМИ» и региональные порталы Shkulev Media, в которые входят такие ресурсы как «72.ru — новости Тюмени», «V1.RU | Новости Bолгограда», «НГС.НОВОСТИ Красноярск» и «59.RU — новости Перми».

«Грани.Ру»

С 20 мая сотрудники Федерального агентства новостей начали оставлять объективные и информативные комментарии в сообществе издания «Грани.Ру» в соцсети «Вконтакте». Какое-то время все было хорошо, однако спустя месяц, 21 июня, официальный аккаунт ФАН был заблокирован, а часть опубликованных ранее комментариев — удалена.

«ИноСМИ»

Похожая ситуация произошла с ресурсом «ИноСМИ». Первые комментарии к их новостям в сообществе «ВКонтакте» редакция ФАН начала оставлять 29 мая, однако уже 25 июня официальный аккаунт ФАН был заблокирован, а часть опубликованных комментариев — также удалена.

Shkulev Media

Не остались в стороне от идеологической цензуры и ресурсы медиакомпании Shkulev Media. 26 июня от имени Федерального агентства новостей началось комментирование региональных сообществ компании: «72.ru — новости Тюмени», «V1.RU | Новости Bолгограда», «НГС.НОВОСТИ Красноярск» и «59.RU — новости Перми» в социальной сети «ВКонтакте». В этот день редакция ФАН оставила лишь по одному комментарию, и в этот же день выяснилось, что официальный аккаунт Федерального агентства новостей в указанных группах был попросту заблокирован. По традиции комментарии нашей редакции были удалены.

Представленные выше доказательства демонстрируют нежелание либеральных СМИ вести вменяемую и спокойную дискуссию, предложенную нашим агентством. Возможно именно поэтому аккаунты ФАН начали банить и удалять комментарии, а официальный аккаунт ФАН — вносить в черный список, лишая журналистов возможности высказывать свое мнение.

По мнению редакции Федерального агентства новостей, подобные действия антироссийских и либеральных СМИ, которые в Государственной думе назвали «диктаторскими замашками», являются грубым нарушением свободы слова в стране. В связи с этим мы отправили официальный запрос в Роскомнадзор с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры.

Кроме того, редакция ФАН полагает, что упомянутые выше СМИ нарушают законы Российской Федерации в части, касающейся свободы распространения информации. Кроме того, такие действия персонала либеральных изданий, возможно, являются воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. Кроме того, прямой запрет на цензуру содержится и в Конституции РФ. Редакция ФАН направила в прокуратуру соответствующий запрос с просьбой проверить законность и обоснованность действий сотрудников упомянутых СМИ.

Федеральное агентство новостей по-прежнему ждет от наших оппонентов аргументированных ответов на заданные вопросы, а также незамедлительной разблокировки аккаунта редакции.