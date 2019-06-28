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«Грани.Ру», «ИноСМИ» и Shkulev Media ввели идеологическую цензуру в отношении ФАН

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Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

На путь идеологической цензуры и информационных репрессий встает все больше либеральных СМИ, которые продолжают скоординированную извне атаку на Федеральное агентство новостей.

Атака началась после того, как редакция ФАН 1 апреля 2019 года инициировала публичный проект, пригласив в него все русскоязычные средства массовой информации. В рамках инициативы с официальных аккаунтов Федерального агентства новостей публикуются комментарии к новостям и различные мнения в соцсетях, блогах, а также на сайтах других русскоязычных изданий. При этом официальный аккаунт редакции ФАН имеет соответствующее название и всем известный логотип. Комментарии оставляют штатные сотрудники редакции.

По началу к проекту ФАН все относились нейтрально, однако когда наши комментарии начали вызывать неподдельный интерес у пользователей, администраторы информационных площадок принялись судорожно удалять посты, оставленные нашими сотрудниками. Хотя комментарии, опубликованные от имени редакции, полностью соответствуют требованиям законодательства РФ, а также нормам и правилам комментирования в сообществах и на сайтах русскоязычных СМИ. Отметим, сообщения нашей редакции никогда не искажают фактов, не содержат оскорблений, ссылок и спама.

Однако это не остановило ряд изданий, отказавшихся от цивилизованной дискуссии с теми, кто не разделяет их либеральной повестки. Комментарии с официальных аккаунтов ФАН начали удаляться, а сами аккаунты, в некоторых случаях, блокироваться. Сначала на путь идеологической цензуры встали «Эхо Москвы»«Дождь», «Радио Свобода», «Новая газета»«Настоящее время»«Сноб»The Insider, The Bell, TJournal, «Деловой Петербург»«Медиазона»RTVI. После к ним присоединились «Росбалт», Republic, Meduza, «7x7 Горизонтальная Россия — честные новости», Colta.ru, Euronews, «Русский Репортер» и BFM. Теперь же к ним присоединились: «Грани.Ру», «ИноСМИ» и региональные порталы Shkulev Media, в которые входят такие ресурсы как «72.ru — новости Тюмени», «V1.RU | Новости Bолгограда», «НГС.НОВОСТИ Красноярск» и «59.RU — новости Перми».

«Грани.Ру»

С 20 мая сотрудники Федерального агентства новостей начали оставлять объективные и информативные комментарии в сообществе издания «Грани.Ру» в соцсети «Вконтакте». Какое-то время все было хорошо, однако спустя месяц, 21 июня, официальный аккаунт ФАН был заблокирован, а часть опубликованных ранее комментариев — удалена.

Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

 

«ИноСМИ»

Похожая ситуация произошла с ресурсом «ИноСМИ». Первые комментарии к их новостям в сообществе «ВКонтакте» редакция ФАН начала оставлять 29 мая, однако уже 25 июня официальный аккаунт ФАН был заблокирован, а часть опубликованных комментариев — также удалена.

Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

Shkulev Media

Не остались в стороне от идеологической цензуры и ресурсы медиакомпании Shkulev Media. 26 июня от имени Федерального агентства новостей началось комментирование региональных сообществ компании: «72.ru — новости Тюмени», «V1.RU | Новости Bолгограда», «НГС.НОВОСТИ Красноярск» и «59.RU — новости Перми» в социальной сети «ВКонтакте». В этот день редакция ФАН оставила лишь по одному комментарию, и в этот же день выяснилось, что официальный аккаунт Федерального агентства новостей в указанных группах был попросту заблокирован. По традиции комментарии нашей редакции были удалены.

Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

Все больше либеральных СМИ поражает вирус идеологической цензуры

Представленные выше доказательства демонстрируют нежелание либеральных СМИ вести вменяемую и спокойную дискуссию, предложенную нашим агентством. Возможно именно поэтому аккаунты ФАН начали банить и удалять комментарии, а официальный аккаунт ФАН — вносить в черный список, лишая журналистов возможности высказывать свое мнение.

По мнению редакции Федерального агентства новостей, подобные действия антироссийских и либеральных СМИ, которые в Государственной думе назвали «диктаторскими замашками», являются грубым нарушением свободы слова в стране. В связи с этим мы отправили официальный запрос в Роскомнадзор с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры.

Кроме того, редакция ФАН полагает, что упомянутые выше СМИ нарушают законы Российской Федерации в части, касающейся свободы распространения информации. Кроме того, такие действия персонала либеральных изданий, возможно, являются воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. Кроме того, прямой запрет на цензуру содержится и в Конституции РФ. Редакция ФАН направила в прокуратуру соответствующий запрос с просьбой проверить законность и обоснованность действий сотрудников упомянутых СМИ.

Федеральное агентство новостей по-прежнему ждет от наших оппонентов аргументированных ответов на заданные вопросы, а также незамедлительной разблокировки аккаунта редакции.

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Автор: Сергей Петров
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