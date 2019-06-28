Лидеры G20 сделали совместное фото

Осака, 28 июня. Совместное фотографирование лидеров «Большой двадцатки» состоялось в Осакском замке.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ лично встретил каждого участника. Он поприветствовал их и пригласил пройти в зал. Когда все были в сборе, лидеров «Большой двадцатки» пригласили на совместное фотографирование.

Официальная церемония фотографирования предварила первое рабочее заседание саммита G20.

Президент России Владимир Путин уже провел на полях саммита G20 переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, а также встретился с британским премьер-министром Терезой Мэй и немецким канцлером Ангелой Меркель.