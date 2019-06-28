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Лидеры G20 сделали совместное фото

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Лидеры G20 сделали совместное фото

Осака, 28 июня. Совместное фотографирование лидеров «Большой двадцатки» состоялось в Осакском замке.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ лично встретил каждого участника. Он поприветствовал их и пригласил пройти в зал. Когда все были в сборе, лидеров «Большой двадцатки» пригласили на совместное фотографирование.

Лидеры G20 сделали совместное фото

Официальная церемония фотографирования предварила первое рабочее заседание саммита G20.

Президент России Владимир Путин уже провел на полях саммита G20 переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом,  а также встретился с британским премьер-министром Терезой Мэй и немецким канцлером Ангелой Меркель.

 

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Автор: Данила Копп
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