МИД РФ назвал тему заседания Совета Россия – НАТО

Москва, 28 июня. Россия рассчитывает обсудить на заседании Совета Россия – НАТО ухудшение ситуации в области безопасности из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на заседании Совета Россия – НАТО обсудить ДРСМД и возможность его сохранения. Кроме того, Столтенберг сообщил, что сохранение ДРСМД возможно при возвращении России к соблюдению договора. В НАТО заявили, что Россия якобы нарушает договор, поэтому США решили выйти из него.

Комментируя заявление Столтенберга, Грушко подчеркнул, что Москва будет обсуждать выход США из ДРСМД, а не «несоблюдение» Россией договора.

«Невозможно выполнять то, чего не существует. Администрация президента США приняла решение выйти из этого договора, это ухудшает серьезно ситуацию в области безопасности», — заявил Грушко.

Российский дипломат напомнил, что Россия лишь отреагировала на действия США, которые создают опасную обстановку в Европе и увеличивают риски ухудшения военной безопасности. Грушко подчеркнул, что помимо ДРСМД России и НАТО есть что обсудить. В частности, речь идет об угрозе безопасности в связи с повышенной активностью НАТО и усилением восточного фланга.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о начале процедуры выхода страны из ДРСМД. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва примет обратные меры и тоже выйдет из договора.

США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты специально устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное. Россия же утверждает, что пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные договором крылатые ракеты «Томагавк».