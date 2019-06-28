Суданцы сняли документальный фильм об истинном лице протестов в их стране

Грязные провокации, испытание новых методов ведения скрытой войны, марионеточная оппозиция и вмешательство протестных сил — эти и многие другие элементы протестных движений в Судане легли в основу документального фильм «Суданская весна». Повествование о запутанной политической игре, в которой иностранные силы пытаются превратить страну в сырьевой придаток, раскрывает истинное лицо суданских протестов.

11 апреля стало переломной датой в этом году для Судана — в этот день завершилась диктатура Омара аль-Башира. Чтобы страна не скатилась в анархию, власть в стране взял Переходный военный совет (ПВС). Это временное правительство, существующее до тех пор, пока не будет сформировано гражданское правительство. Однако, пока ведутся переговоры, проникнуть во власть пытаются чужеродные силы, которые желают получить свою выгоду от происходящих протестов, никак не связанных с благополучием суданского народа.

Как отмечается в картине, работа по развалу ведется через оппозиционного политика, главу партии «Суданский конгресс» Омара аль-Дигейра. В фильме отмечено, что 3 марта 2019 года он вернулся в свой дом в Омдурмане, после чего к нему зачастили различные иностранные политики. Буквально за несколько дней график встреч оппозиционера оказался плотно загруженным.

К нему приезжал посол Великобритании Ирфан Сиддик и руководитель секции по политическим вопросам, коммуникации и программам британского посольства в Хартуме Джеми Хэмилл. Вместе с ними под предлогом «удостовериться о состоянии здоровья Омара аль-Дигейра» приезжали послы Нидерландов, Франции, Германии, Евросоюза, Канады и Испании.

При этом в сюжете фильма отмечается, что далеко не только к одному оппозиционеру приезжали дипломаты, а их приезды — не простые визиты вежливости. В качестве доказательств в фильме указывается, что в оппозиционных партиях давно находятся иностранные специалисты.

«Большинство политических эмигрантов попали под влияние западных государств. Муххамад Юсиф — член Ассоциации суданских профессионалов (АСП). Получил [степень] доктора в Великобритании. Муххамад аль-Асбат, тоже член АСП. Более 5 лет живет во Франции. Либералы тоже там — Адиль Абдель Аати живет в Польше… И можно упомянуть еще и других подобных политиков. Разве можно бороться за народ Судана из кафе в Париже?» — комментирует сложившуюся ситуацию старший инспектор Сабир Али Бурсали.

Для ведения скрытой войны западные и европейские политики не брезгуют самыми грязными методами. Нападение ведется с использованием диверсий, кибератак, информационно-психологической обработки населения, а использование справедливых целей народа направляется против самих же жителей.

По словам инженера Абдель Хади Ахмад Мухаммада, чья речь приводится в фильме, в соцсети Facebook создаются анонимные группы, вроде «Ассоциации суданских профессионалов». Многие думают, что руководят ей суданцы-мигранты из США и Европы. На деле же никто не знает ее настоящих лидеров — это неизвестные народу люди. При этом на страницах в социальных сетях подробно указывается протестное расписание: от того, в какое время проводить забастовки, до инструкций по проведению митингов и флешмобов. Ведется и сбор денег — на территории США.

Другой метод скрытой агрессии, указанный в документальной картине, — распространение наркотических веществ среди демонстрантов. Как отмечается, Судан сейчас стал полигоном для обкатывания этого оружия в политических целях. Наркотики добавляют в пищу или воду, которую потом дают митингующим. В подтверждение этого факта приводятся найденные недавно склады наркотиков, где находилось 13 т гашиша, большое количество препарата «Трамадол» в таблетках, валюта и вооружения.

Посещают демонстрации и зарубежные политики. На кадрах фильма видно, как 28 апреля к Генштабу Военного совета приходила посол Нидерландов Карин Боуэн. Спустя несколько дней, 1 мая, демонстрантов навестил генконсул посольства Британии Дэвид Леллиот вместе с послом Швеции Гансом Хендриком Лунквистом. Через пять дней появился и посол Италии Фабрицио Лобассо, а 9 мая к митингующим пришел посол Франции Эмануэль Блатман.

«Они ходят туда, чтобы изучать действительность и в дальнейшем интерпретировать ее в интересах западных стран в первую очередь», — рассказывает о появлении политиков журналист Идам Абдурахман Адам.

Свои попытки влезть в дела Судана американские политики предприняли в начале июня, отмечается в фильме. На проведенном специальном собрании они выпустили заявление, призывающее законодательные органы США к открытому вмешательству в проблемы Судана. За этими заявлениями последовали массовые протесты против правительства страны, в которых погибли люди. Виновных в этом здесь опять пытались представить ПВС.

В завершение фильма упоминается Ливия, которую в 2011 году силовыми методами при помощи поддержки европейских военных лишили лидера — Муаммара Каддафи. Как отмечает закадровый голос, впоследствии этой страной до сих пор руководят разные люди, там усиливаются террористические группировки, а народ вынужден жить в условиях страшного социального кризиса.

В связи с этим, по мнению автора ленты, необходимо противостоять западному вмешательству, чтобы защитить целостность Судана и дать его народу светлое будущее.