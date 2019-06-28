Врач Алибасова опасается рассказывать о состоянии здоровья продюсера

Москва, 28 июня. Врач Бари Алибасова из НИИ Склифосовского опасается рассказывать о состоянии здоровья продюсера.

По данным KP.Ru, заведующий научным отделением лечения острых отравлений НИИ им. Н.В. Склифосовского Михаил Поцхверия отказывается рассказывать журналистам о состоянии здоровья Бари Алибасова, так как данная информация является врачебной тайной.

Журналисты связались с сыном Бари Алибасова, который пообещал переговорить с медиками, чтобы те могли рассказать о процессе лечения отца.

«Я дам согласие, не проблема. Сегодня же заеду в Склиф и дам согласие комментировать прессе весь процесс лечения», — сказал сын Алибасова.

Позднее сын продюсера направил журналистов к некому Михаилу Михайловичу, который по мнению журналистов, является заведующим научным отдалением лечения острых отравлений НИИ им. Н.В. Склифосовского Михаилом Поцхверией.

Однако врач заявил, что сын Алибасова не имеет права давать подобных распоряжений, отказавшись рассказывать о состоянии продюсера.

«Каждое мое слово будет использовано против меня, так что извините ради бога», — пояснил Михаил Михайлович.

Медик также добавил, что он готов предоставить информацию о процессе лечения Алибасова, только с согласия пациента и департамента здравоохранения.

4 июня Бари Алибасова экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского. Позднее выяснилось, что продюсер случайно выпил жидкость для очистки труб, в результате чего получил острое химическое отравление и ожоги пищевода, а также желудка и дыхательных путей. Врачи ввели продюсера в состояние искусственной комы, в котором он пробыл до 11 июня. 17 июня Бари Алибасова выписали из больницы. Однако некоторые специалисты предположили, что история с отравлением Алибасова является инсценировкой. По их мнению, Алибасов слишком быстро оправился после столь серьезного отравления.