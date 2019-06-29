Три выставки, посвященные информационным технологиям, прошли в Дамаске

Дамаск, 29 июня. В выставочном городе, расположенном в непосредственной близости от столицы Дамаска, состоялись три специализированные экспозиции в области информационных и коммуникационных технологий и строительства, которые будут продолжаться до 29 июня. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, в выставках примут участие более 212 компаний и представителей из 48 арабских и зарубежных стран, включая Германию, Францию, Италию, Китай, Ливан, Ирак, Египет и Иорданию.

Выставка будет проводиться в сотрудничестве с Министерством связи и технологий Сирии, а также с министерством промышленности и инфраструктуры.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Менеджер по продажам компании Хала Шарбаджи отметила, что три выставки помогают пролить свет на последние разработки, связанные с новыми продуктами и технологиями, новейшими приложениями, используемыми в строительстве, информатике, они также позволяют обменяться опытом, распространить продукцию собственной компаний и заключить ряд сделок.

Ранее сообщалось, что после девятилетнего перерыва Международная цветочная ярмарка вновь пройдет в сирийском парке Тишрин, находящимся в центре сирийской столицы Дамаска. В мероприятии примут участие девять арабских и зарубежных стран, включая Японию, Нидерланды, Болгарию, Иран и Ирак, все они будут работать вместе с Сирией. Выставка будет проводиться при непосредственном участии Министерства туризма Сирийской Арабской Республики и многих арабских и иностранных компаний, кроме того, свой вклад внесут сотрудники министерства культуры и министерства сельского хозяйства и других ведомств.