Соловьев вообразил, какой «вой» начнется на Украине после переговоров Путина и Трампа

Москва, 28 июня. Российский ведущий Владимир Соловьев заявил, что на Украине «начнется вой» из-за переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Соловьев напомнил про угрозы украинцев и американцев о том, что встречи лидеров России и США не будет до тех пор, пока нарушавших границу РФ украинских моряков не отпустят на родину. Он убежден, что состоявшиеся переговоры Путина и Трампа в Осаке заставят Украины «выть».

«Встреча Путина и Трампа состоялась, не смотря на заявления как американских так и украинских чиновников, что встречи не будет пока моряки не вернутся домой, — заметил журналист. — Представляю, какой сейчас начнется вой на Украине. Сначала Европа, а теперь и Трамп не оправдали надежд майданной Украины».

Встреча Путина и Трампа состоялась, не смотря на заявления как американских так и украинских чиновников, что встречи не будет пока моряки не вернутся домой.

Представляю, какой сейчас начнётся вой на Украине. Сначала Европа, а теперь и Трамп не оправдали надежд майданной Украины — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 28, 2019

Напомним, провокация кораблей ВМСУ была совершена 25 ноября прошлого года. Украинские суда проигнорировали все предупреждения российской стороны. Корабли-нарушители были задержаны, а экипажи арестованы. Киев расценил действия России как якобы проявление «агрессии».

В этом июне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтверждается возвращение в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ. Этот шаг вызвал возмущение у украинской делегации, которая показательно покинула Страсбург.

В первый день работы саммита G20 в японской Осаке состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча продлилась 1 час 20 минут. По данным Белого дома, лидеры обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, в Венесуэле и другие актуальные вопросы международной повестки. Трамп и Путин подтвердили намерение продолжать диалог.