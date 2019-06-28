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Депутат Гаврилов потребовал от Грузии официальных извинений перед Россией

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Гаврилов требует от Грузии официальных извинений перед Россией

Грузия сначала должна извиниться перед Россией и мировым сообществом за «антирусскую истерию», а затем дать «железные гарантии» безопасности российским туристам. Пока этого не сделано, от поездок в эту страну стоит воздержаться. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель комитета Государственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление замглавы МИД Грузии Александра Хвтисиашвили, который отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в Грузии, мотивируя это тем, что они уже есть. 

«Сейчас Грузия усилиями некоторых деятелей растоптала сама свою репутацию перед мировым сообществом», — эмоционально отреагировал собеседник ФАН. 

По его мнению, голосование за восстановление России в ПАСЕ, когда за нашу страну проголосовало вдвое больше, чем против, во многом было обусловлено скандалом, устроенным в Грузии во время Международной православной ассамблеи. 

Гаврилов требует от Грузии официальных извинений перед Россией

Многие из тех, кто участвовали в этой ассамблее, потом голосовали в ПАСЕ, отметил депутат. 

«Сейчас Грузия делает какие-то неуклюжие попытки сгладить ситуацию. На этом фоне заявление замглавы МИД Грузии выглядит более чем странно, — считает Сергей Гаврилов. — Грузия на словах уже давала гарантии. Причем не просто туристам, а дипломатам и политическим деятелям, в том числе в моем лице».

23 делегата из разных стран приехали в Грузию с дипломатическими паспортами, напомнил российский парламентарий.  

«Все гарантии, которые дала нам грузинская сторона, были растоптаны в прах, в пыль безумствующими русофобами-экстремистами. Поэтому даже если Грузия официально даст дополнительные гарантии нашим туристам, этого будет недостаточно.

Нужны официальные извинения за антирусскую истерию. Поиск и наказание ответственных за то, что произошло», — считает глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. 

После этого надо дать железные гарантии нашим туристам. А затем восстановить полноценный диалог между Россией и Грузией. 

«Только таким образом может быть восстановлен механизм доверия между нашими странами. Просто словам грузинским мы верить не можем: тысячелетние традиции грузинского народа были уничтожены нынешними руководителями грузинского МИД», — считает собеседник Федерального агентства новостей. 

Гаврилов требует от Грузии официальных извинений перед Россией

По его мнению, грузинской стороне надо начинать с чистого листа и доказывать, что грузины умеют быть гостеприимными и способны обеспечить безопасность российским туристам. 

«А до тех пор я советую нашим туристам не ездить в Грузию ни по делам, ни на отдых», — заявил Сергей Гаврилов. 

Сергей Гаврилов также прокомментировал заявление спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе о том, что в кресле председателя парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) должен был сидеть  представитель Греции Андреас Михаилидис.

По мнению российского депутата, такие заявления ведут к ухудшению отношений не только между Грузией и Россией, но и между Грузией и многими другими странами, включая Грецию, уверен парламентарий. 

«Это все глупые отговорки. Надо просто честно признать свои ошибки и извиниться перед Россией и перед Межпарламентской ассамблеей православия.

Я понимаю, что это сложно, но если у людей есть чувство воли и дипломатическая подготовка — они должны пойти на это», — резюмировал собеседник ФАН. 

Гаврилов требует от Грузии официальных извинений перед Россией

28 июня, отвечая на вопрос, как юридически могут быть оформлены гарантии безопасности российским туристам, замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили заявил: «Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику — там ни одного происшествия за последние 5 лет не было. И сейчас не было, у российских туристов спросите».

9 июня 2018 года россиянин Федор Челышев был избит толпой граждан Грузии в количестве нескольких десятков. Челышев получил серьезные травмы, кроме того, были разбиты стекла его автомобиля.

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Автор: Алексей Полубота
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