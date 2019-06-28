Депутат Гаврилов потребовал от Грузии официальных извинений перед Россией

Грузия сначала должна извиниться перед Россией и мировым сообществом за «антирусскую истерию», а затем дать «железные гарантии» безопасности российским туристам. Пока этого не сделано, от поездок в эту страну стоит воздержаться. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель комитета Государственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление замглавы МИД Грузии Александра Хвтисиашвили, который отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в Грузии, мотивируя это тем, что они уже есть.

«Сейчас Грузия усилиями некоторых деятелей растоптала сама свою репутацию перед мировым сообществом», — эмоционально отреагировал собеседник ФАН.

По его мнению, голосование за восстановление России в ПАСЕ, когда за нашу страну проголосовало вдвое больше, чем против, во многом было обусловлено скандалом, устроенным в Грузии во время Международной православной ассамблеи.

Многие из тех, кто участвовали в этой ассамблее, потом голосовали в ПАСЕ, отметил депутат.

«Сейчас Грузия делает какие-то неуклюжие попытки сгладить ситуацию. На этом фоне заявление замглавы МИД Грузии выглядит более чем странно, — считает Сергей Гаврилов. — Грузия на словах уже давала гарантии. Причем не просто туристам, а дипломатам и политическим деятелям, в том числе в моем лице».

23 делегата из разных стран приехали в Грузию с дипломатическими паспортами, напомнил российский парламентарий.

«Все гарантии, которые дала нам грузинская сторона, были растоптаны в прах, в пыль безумствующими русофобами-экстремистами. Поэтому даже если Грузия официально даст дополнительные гарантии нашим туристам, этого будет недостаточно. Нужны официальные извинения за антирусскую истерию. Поиск и наказание ответственных за то, что произошло», — считает глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

После этого надо дать железные гарантии нашим туристам. А затем восстановить полноценный диалог между Россией и Грузией.

«Только таким образом может быть восстановлен механизм доверия между нашими странами. Просто словам грузинским мы верить не можем: тысячелетние традиции грузинского народа были уничтожены нынешними руководителями грузинского МИД», — считает собеседник Федерального агентства новостей.

По его мнению, грузинской стороне надо начинать с чистого листа и доказывать, что грузины умеют быть гостеприимными и способны обеспечить безопасность российским туристам.

«А до тех пор я советую нашим туристам не ездить в Грузию ни по делам, ни на отдых», — заявил Сергей Гаврилов.

Сергей Гаврилов также прокомментировал заявление спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе о том, что в кресле председателя парламента Грузии во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) должен был сидеть представитель Греции Андреас Михаилидис.

По мнению российского депутата, такие заявления ведут к ухудшению отношений не только между Грузией и Россией, но и между Грузией и многими другими странами, включая Грецию, уверен парламентарий.

«Это все глупые отговорки. Надо просто честно признать свои ошибки и извиниться перед Россией и перед Межпарламентской ассамблеей православия. Я понимаю, что это сложно, но если у людей есть чувство воли и дипломатическая подготовка — они должны пойти на это», — резюмировал собеседник ФАН.

28 июня, отвечая на вопрос, как юридически могут быть оформлены гарантии безопасности российским туристам, замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили заявил: «Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику — там ни одного происшествия за последние 5 лет не было. И сейчас не было, у российских туристов спросите».

9 июня 2018 года россиянин Федор Челышев был избит толпой граждан Грузии в количестве нескольких десятков. Челышев получил серьезные травмы, кроме того, были разбиты стекла его автомобиля.