Каким будет оружие с искусственным интеллектом от Минобороны РФ

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что военное ведомство России намерено внедрить искусственный интеллект (ИИ) в автоматизированную систему управления войсками.

Ранее советник министра обороны РФ Сергея Шойгу Андрей Ильницкий на конференции в рамках форума «Армия-2019» сообщил, что военное командование намерено создать в России оружие с искусственным интеллектом. К его разработке могут быть привлечены ведущие учебные и научные организации, которые будут работать в сотрудничестве с технополисом «Эра».

«Участие ведущих наукоемких образовательных учреждений для нас принципиально важно», — сказал Ильницкий.

По мнению советника министра обороны, привлечение ведущих научных предприятий позволит активно развивать ИИ и разрабатывать на его основе перспективные образцы вооружения. Более того, искусственный интеллект должен стать профильной темой технополиса «Эра».

«В данной сфере Минобороны готово взаимодействовать со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, учебными организациями, промышленностью и бизнесом», — добавил советник.

Комментируя сообщение представителя военного ведомства, военный аналитик журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «в настоящее время важной компонентой в общевойсковом бое выступает так называемая автоматизированная система управления войсками», а значит, в нее в первую очередь и будет внедрен искусственный интеллект.

«Это огромные массивы информации, которые необходимо обрабатывать, распределять, выявлять различные приоритеты поражения целей, оценки обстановки и т.д. И все это делается в автоматизированном режиме с привлечением специализированных программ, которые можно подвести под понятие искусственного интеллекта. Скажем, оценка характера угроз распределения целей, распределение сил и средств — все это должно происходить в режиме реального времени, беспрерывно и в достаточно сжатые сроки. Понятное дело, что человеческий мозг не может справляться с обработкой огромных массивов поступающей информации, поэтому внедрение автоматизированных систем подразумевает следующий шаг — внедрение ИИ, которое в свою очередь позволяет решать задачи любой сложности, любой информационной нагрузки достаточно быстро и оперативно», — говорит эксперт.

Другими словами, с использованием ИИ военные будут раньше принимать решения, определять в случае необходимости наиболее опасные, приоритетные цели и наносить по ним удары высокоточным вооружением. Причем работа ИИ затронет все виды вооружения, которые работают на дальних рубежах.

«Действительно, мы будем «работать» с силами агрессора на дальних рубежах. А потом, по мере их приближения, будут задействованы все остальные комплексы. При этом все будет обрабатываться в едином информационном пространстве, которое иногда еще называют военным Интернетом. И скажем так, это позволит привлекать для решения задач любые виды войск, сопрягать их между собой, тем самым достигая высокую эффективность применения вооружения и военной техники с наименьшими затратами и расходами боеприпасов», — подчеркивает военный аналитик.

Говоря об опасностях, связанных с использованием искусственного интеллекта в военной отрасли, собеседник ФАН отметил, что переживать не о чем, так как «окончательное решение по применению опасного вооружения и военной техники будет оставаться за человеком».

«Эти системы будут выполнять лишь вспомогательную, но при этом очень существенную роль. Там множество решений: логистические, снабженческие и другие задачи, которые будут возникать в процессе ведения боевых действий, планирования боевых действий. Частично эти элементы уже обработаны, наш национальный центр управления обороной участвовал в управлении боевыми операциями в Сирии. Вот эти алгоритмы и будущее видение боевых операций там отрабатывалось, и сейчас все это просто совершенствуется. Появление новых комплексов будет просто вписываться в эту систему управления и принятия решений», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, Российский международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня. Форум открыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он сообщил, что в рамках «Армии-2019» будет представлено более 300 единиц техники. Кроме того, по словам Шойгу, на мероприятие прибыло 110 иностранных делегаций.