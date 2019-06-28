Темникова рассказала о тайном романе Фадеева и Серябкиной

Москва, 28 июня. Певица Елена Темникова рассказала о тайном романе экс-участницы группы «Серебро» Ольги Серябкиной и продюсера Максима Фадеева. Об этом она сообщила в интервью журналистке Ирине Шихман в шоу «А поговорить?» на YouTube.

Артистка намекнула, что у Фадеева был роман с Серябкиной. По ее словам, вокруг их связи было много лжи, которую необходимо было скрывать тем, кто работал с ними.

«Я считаю, что они взрослые люди, они вправе сами решать, если это любовь, разве это может быть плохо. Но из-за того, что это держалось в большой тайне, в секрете, потом через это начинались дедовщина и шантажи», — сказала 34-летняя знаменитость в интервью Шихман.

Певица призналась, что она не раз заставала продюсера и экс-солистку «Серебра» вместе. По ее словам, ей было стыдно, когда она случайно заходила в комнату и видела их, а им было неловко, что они прячутся как дети.

Ситуация осложнялась и тем, что Фадеев — семейный человек. 51-летний продюсер познакомился со своей супругой еще в молодости, у них есть взрослый сын Савва.

Напомним, Темникова покинула группу в 2014-м году, Серябкина спустя пять лет после ухода подруги. В данный момент Серябкина выступает с сольным проектом Molly, придуманным вместе с Фадеевым.