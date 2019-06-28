Вильфанд рассказал, когда в России прекратятся ливни

Ливни в Иркутской области, где из-за вызванного дождями паводка погибли два человека, будут продолжаться до начала июля, заявил в интервью Федеральному агентству новостей научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Иркутской области мы прогнозируем сегодня ливневый дождь, особенно в горах, в выходные дожди не такой интенсивности, но еще будут, а с понедельника там интенсивность осадков уменьшается», — рассказал ФАН Роман Вильфанд.

Также синоптик прокомментировал обильные осадки в центральной части и на юге России.

«На европейской части России циклон, который обусловил такие интенсивные осадки, будет смещаться на Урал. Это значит, что еще в субботу в центре европейской части России в южных регионах будет дождливый день, но уже менее дождливый, чем четверг и пятница», — отметил метеоролог.

Роман Вильфанд также подчеркнул, что жителям Подмосковья, где 27 июня выпало около 40% месячной нормы осадков, стоит с оптимизмом воспринимать хмурое небо за окном. За первые 25 дней июня в столичном регионе выпало меньше 20% месячной нормы осадков.

По словам Романа Вильфанда, до начала дождей показатели пожароопасности и засушливости приближались к критическим отметкам.

«Не дай бог была бы еще всю третью декаду июня такая же жара — и мы бы начинали приближаться к 2010 году (период аномальной жары в Подмосковье с конца июня по первую половину августа, сопровождавшийся смогом и лесными пожарами. — Прим. ФАН). Я думаю, что ничего, мы перетерпим еще три дня такой погоды, но зато уже гарантированно не будет повторения той ситуации», — отметил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра при этом подчеркнул, что серьезные последствия ливней, в частности в Иркутской области, объясняются спецификой летнего времени года: дожди зачастую сложно прогнозировать.

«Летом наблюдается конвекция, когда насыщенные влагой воздушные массы поднимаются в более высокие слои тропосферы, происходит конденсация, охлаждение, облакообразование и быстрые ливни — они выпадают пятнами», — пояснил Вильфанд.

Собеседник ФАН также добавил, что ливень может пройти на территории радиусом в 10-15 километров, при этом за пределами этой зоны будет сухо и солнечно.

«Вот эти пятнистые осадки в горах вызывают быстрые подъемы рек, наводнения, быстрые паводки. Сегодня в Иркутской области, особенно в горах, очень сильный дождь, на юге Западной Сибири — в Томской области — в последние дни июня сильный дождь прогнозируется», — рассказал синоптик.

Ливневые дожди с грозами, по информации метеоролога, прогнозируются в Хабаровском и Приморском краях, Республике Бурятия, Забайкалье.

Бывший главный синоптик страны при этом подчеркнул, что такие обильные осадки по всей территории России не являются редкостью, а вот температурный режим в некоторых регионах не совсем вписывается в рамки нормы.

В Москве в выходные прогнозируется совсем небольшая разница между дневной и ночной температурой, что крайне редко случается летом: +11…+13 градусов и +9…+11 градусов соответственно. При этом намного теплее в эти дни будет в северных районах Красноярского края и даже на севере Якутии: столбик термометра там поднимется до 30 градусов.

Сообщения о сильных ливнях, в том числе с грозами, штормовым ветром и наводнениями, в минувшие два дня появляются почти по всей России. Пресс-служба МЧС Республики Крым предупредила о сильном ливне, шквалистом ветре и возможном граде в Симферополе, аналогичное предупреждение — о ливнях с градом — получили жители Санкт-Петербурга. Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области.

Осадки продолжаются в столичном регионе, в частности, аэропорт «Шереметьево» предупредил о подтоплении участка близлежащей дороги, рекомендовав пассажирам искать объездные пути.

В ряде районов Иркутской области из-за дождевого паводка введен режим чрезвычайной ситуации. Более двух тысяч жилых домов оказались затоплены, два человека, из них один ребенок, погибли. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе МЧС РФ Евгению Зинчеву вылететь в пострадавший от дождей регион.