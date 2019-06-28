США пытаются затянуть операцию армии Сирии в Идлибе, используя Совбез ООН

Гуманитарная ситуация в Сирии стала главной темой на заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло 27 июня в Женеве. Больше всего внимания участники обсуждения уделили вопросам урегулирования в пределах Идлибской зоны деэскалации.

Российская сторона в ходе заседания вновь подчеркнула: санкции против Дамаска, которые были введены США и их союзниками в Европе и арабском мире, совершенно не способствовать стабилизации обстановки в САР. Вместо этого они причиняют совершенно ненужные страдания жителям страны: экономические санкции оказывают негативное влияние на экономику Сирии, и привели к серьезному снижению уровня жизни людей.

Вашингтон полагает, что санкционные меры могут заставить Россию «надавить» на правительство Башара Асада, добившись от него уступок перед США — об этом прямо заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Между тем главное требование Вашингтона — «Асад должен уйти» — было и остается неприемлемым для Сирии и для РФ.

Военные методы борьбы с террористами в Идлибе, заявил Педерсен, «подрывают безопасность и гуманитарную ситуацию» в провинции, и «заставляют жителей Идлиба спасаться бегством». Спецпредставитель генсека ООН по Сирии призвал добиться полного прекращения огня на всей территории Большого Идлиба, и «не превращать Идлиб во второй Алеппо».

Красиво и правильно звучащие предложения специального посланника ООН имеют «всего одно» слабое место — так всегда бывает при однобоком подходе к проблеме. Описанное развитие событий — с полным прекращением огня и обеспечением максимальной безопасности для мирных жителей, — могло бы оказаться реальным только в случае, если бы в Идлибе не было террористов, которые регулярно обстреливают мирные города, находящиеся на границе зоны деэскалации, и совершают атаки на позиции САА.

Именно боевики коалиций «Хайят Тахрир аш-Шам» (радикальные джихадисты) и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («непримиримые» члены группировок «умеренной оппозиции») нарушают режим прекращения огня. Напомним, за время операции «Заря в Идлибе» сирийские силы и их союзники дважды вводили односторонний режим прекращения огня, чтобы обеспечить безопасный выход беженцев из зоны боевых действий. Оба раза террористы использовали прекращение обстрелов, чтобы нанести чувствительные удары по сирийским позициям.

Военное руководство Сирии не может и не имеет право игнорировать угрозу, которую представляет деятельность бандформирований для сирийских граждан государства, и обязано отвечать на провокации. Рано или поздно война в Сирии должна закончится — а это невозможно без разгрома террористических группировок и вывода из Сирии всех иностранных сил.

Стоит отметить, что Совет Безопасности ООН не в первый раз закрывает глаза на действия террористов — страны Запада в ходе заседаний просто «не хотят» подробно останавливаться на том, что творят боевики «Тахрир аш-Шам» и их союзников. При этом реализация мер, предложенных Соединенными Штатами, фактически предоставит террористам полную свободу действий, позволит укрепить свои оборонительные позиции и мобилизоваться для новых нападений.

При разработке предложений по Идлибу — даже таких, которые служат только их интересам, — странам Запада следовало бы внимательнее взглянуть на историю войны в Сирии. Когда террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) получили возможность как следует закрепиться в сирийской Ракке, коалиции США и курдским силам пришлось почти что сравнять город с землей авиаударами — прямые атаки курдов разбивались об оборону террористов. В ходе бомбардировок погибло не меньше 1600 мирных жителей города — это число признали американцы — и весьма вероятно, что число погибших может быть в несколько раз большим. Десятки тысяч мирных жителей вынуждены были бежать, спасаясь от террористов ИГ1 и неограниченных бомбардировок.

Этот пример должен показать всему миру — укрепление террористических группировок на захваченных ими позициях недопустимо, и в первую очередь разгром террористов необходим для обеспечения безопасности мирных жителей.

На данный момент представители Сирии и России в ООН предлагают объединить усилия для сдерживания террористов в Идлибе. Это необходимо, чтобы помочь сирийскому населению как можно быстрее вернуться к мирной жизни. Предложения, которые внесли США и их союзники, в случае реализации приведут к новой волне распространения терроризма и продлению вооруженного конфликта в Сирии еще на несколько лет. Если Запад упорно не хочет видеть здесь причинно-следственных связей, можно не сомневаться — именно такого исхода там и добиваются.

Стоит отметить, что как раз в день заседания в Совбезе ООН произошло резкое обострение, в ходе которого обменялись ударами турецкие и сирийские силы. Как раз перед началом саммита «Большой двадцатки» в Осаке турецкий наблюдательный пункт попал под удар САА — террористы, в которых метили сирийские военные, находились почти вплотную к турецким силам.

«Конечно, для России это не самый удобный момент, — отмечает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. — На саммите G20 обсуждаются более серьезные проблемы и это осложняет диалоги, Москва вынуждена решать все эти мелкие вопросы, чтобы предотвратить негативные последствия от ситуации».

Обсуждения в Совбезе ООН, отметил Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей, практически неспособны повлиять на ситуацию в Идлибе — она определяется успешностью действий САА «на земле», и взаимодействием России и Турции «наверху».

«Решения принимают на месте Россия с Турцией. Подвижки могут быть в любую сторону в зависимости от того, как договорятся по военной линии или в ходе двустороннего обсуждения, — отметил военный эксперт. — В этом случае вопросы будут решаться. А в Совбезе ООН вопрос не может быть принципиально решен, потому что, прежде всего, варианты, которые предлагает Запад, не устраивают ни Россию, ни Сирию».

Уже в ближайшее время станет ясно, в какую сторону повернется текущая ситуация — пока что политика в отношении Сирии «на паузе» на время саммита G20.

«Возможно, после саммита [будут новые подвижки в ситуации] — либо последует очередной период затишья, если договорятся руководители России и Турции, или же мы увидим после обстрелов наблюдательных пунктов возобновление локальной наступательной операции в направлении Хан-Шейхуна, Джиср аш-Шугура и Маарет ан-Нумана. Кроме того, возможны новые попытки преодолеть линию обороны боевиков на севере Латакии», — предположил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.