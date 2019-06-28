Путин пообщался с Меркель в кулуарах G20

Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин побеседовал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в кулуарах саммита G20, который проходит в Осаке.

Участники саммита G20 посетили торжественный прием в Осакском замке. После церемонии фотографирования Путин и Меркель вместе прошли в зрительный зал и кратко пообщались. Также Путин побеседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо перед началом концерта.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в японском городе Осака 28 и 29 июня. В рамках первого дня саммита российский лидер провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух президентов продлилась 1 час 20 минут. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, на переговорах Путина и Трампа царила конструктивная атмосфера. Лавров подчеркнул, что лидеры США и РФ выразили готовность обсуждать широкий спектр вопросов от экономики до стратегической стабильности.

Кроме того, Путин встретился с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Премьер Британии в ходе беседы заявила, что в текущей ситуации отношения Москвы и Лондона измениться не могут. Также в рамках мероприятия Путин коротко пообщался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обменялся рукопожатием с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и пригласил главу ЮАР Сирила Рамафосу в Сочи на саммит «Россия — Африка».

Вечером первого дня саммита состоялся торжественный прием для лидеров стран G20. Российский лидер прибыл на мероприятие, где его встретил премьер-министра Японии Синдзо Абэ.