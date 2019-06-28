Сирия, 28 июня. В Идлибе совершено покушение на лидера «Джейш Аль-Ахрар», ВВС Сирии атакуют боевиков в Идлибе и Хаме. В Алеппо взорвана бомба у кольцевой автодороги. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: наносит удары по расположениям джихадистов в Хаме и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали боевиков в Алеппо в ответ на обстрел мирного поселения, в Хаме отбивают атаки радикалов.

«Джейш Аль-Ахрар»: потеряла своего лидеры при взрыве в Алеппо.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): заявила что ей якобы была уничтожена зенитная установка и подбит самолет ВВС Сирии в Хаме.

Провинция Дамаск

В Дамаске в городе Хараста инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по ликвидации мин, зачищая жилые кварталы от взрывчатки и боеприпасов, оставленных боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 и «Файлак ар-Рахман» в ходе вывоза из оазиса Восточная Гута в апреле 2018 года. Собранное оружие и взрывные устройства боевиков будут подорваны на полигонах за городской чертой.

Провинция Алеппо

Правительственные силы атакуют протурецких боевиков в поселке Урум Аль-Кубра на западе провинции, обстреливая их позиции артиллерийскими снарядами, как передает новостной портал Step News Agency. Атака была предпринята в ответ на ночную вылазку боевиков, в ходе которой ими был обстрелян из гранатометов мирный город Аз-Захра.

По сведениям местного источника в сети Twitter Hosein Mortada, в столице провинции Алеппо в районе Хамдания произошел взрыв у кольцевой автодороги. Данные о пострадавших и детали происшествия пока уточняются.

Провинция Идлиб

В городе Тафтаназ взорвался заминированный автомобиль, принадлежащий одному из лидеров группировки «Джейш аль-Ахрар». Был ранен сам лидер и его сын, как сообщает портал Step News Agency. Оба доставлены в больницу, место взрыва было оцеплено. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв, не исключено, что это междоусобная стычка группировок, действующих в провинции.

ВВС Сирии наносят удары по расположениям джихадистов в районах поселка Хазарин и в окрестностях городов Шейх-Мустафа, Кафр-Набаль и Кафр-Рума, как сообщает новостной канал Baladi News. Данные о потерях джихадистов в живой силе или военной технике пока не поступали.

Провинция Хама

Подконтрольные боевикам оперативного штаба «Фатах Аль-Мубин» источники сообщают о гибели ряда солдат САА в ходе столкновений у города Аль-Джубейн, передает Step News Agency.

Помимо этого с заявлением выступили боевики «Фронта национального освобождения», утверждая, что ими якобы была подбита зенитная установка «Шилка» у Кафр-Худа и поврежден ракетным снарядом самолет ВВС Сирии, который был вынужден после этого совершить аварийную посадку в аэропорту Хамы. Министерство обороны Сирии не прокомментировало это последнее сообщение со стороны поддерживаемых Анкарой боевиков.

Как передает местный источник новостей Mahmod Hamway, ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам радикалов в предместьях города Кафр-Зета.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)