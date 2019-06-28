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Появился новый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино

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Появился новый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино

Москва, 28 июня. В Сети появился новый трейлер фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. На кадрах можно заметить Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Марго Робби.

Действие картины будет происходить в 1969 году. В центре сюжета — бывшая звезда вестернов и его дублер. При этом события фильма каким-то образом будут затрагивать историю знаменитого американского маньяка Чарльза Мэнсона.

В России лента выходит в прокат в России 8 августа. Мировая же премьера состоялась 22 мая на Каннском кинофестивале. Брэд Питт назвал фильм Тарантино «любовным посланием Голливуду, Лос-Анджелесу и кино». По словам гендиректора фестиваля Тьерри Фремо, в Каннах всегда с интересом ожидают новые работы американского режиссера. Она подчеркнула, что «Однажды в Голливуде» был включен в основную программу фестиваля буквально в последний момент, поскольку незадолго до открытия картина находилась на монтажном столе. Однако, Тарантино приложил все усилия, чтобы фильм попал на фестиваль.

Отметим, что «Однажды в Голливуде» является девятым фильмов культового режиссера. Предыдущие две картины — вестерны «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» — были крайне тепло встречены как зрителями, так и критиками.

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Автор: Антон Соколов
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