Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Москва, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите прав участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Госдума одобрила изменения в законодательство 19 июня, 26 июня федеральный закон принял Совфед. Как отметили в Кремле, закон предусматривает ряд изменений, направленных на предоставление дольщикам дополнительных гарантий защиты их прав.

«На публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» возлагаются обязанности по выплате возмещения гражданину <…> по договору участия в долевом строительстве», — сказано в тексте документа.

Закон устанавливает ограничения использования средств компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» и функции организаций, которые завершают строительство объектов. Кроме того, закон регламентирует порядок осуществления банком сделок за счет средств «Фонда».

Ранее Путин по итогам прямой линии пообещал довести до конца работу по обеспечению жильем обманутых дольщиков. Российский лидер сообщил, что ответственность за решение проблем обманутых дольщиков лежит не только на федеральной власти, но и на региональной. Президент России также заявил о необходимости перехода на новую систему финансирования жилья. По его словам, она должна быть современной и цивилизованной.