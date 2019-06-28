Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин прибыл на торжественный прием для лидеров стран G20.

Мероприятие проходит в рамках саммита «Большой двадцатки», который с 28 по 29 июня организован в японской Осаке. Торжественный прием проводится от имени премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Его, как ожидается, посетят все лидеры саммита и приглашенные гости.

Российский лидер, приехав на мероприятие, обменялся с японским премьером рукопожатием. Путин и Абэ сделали совместное фото.

В Осаке уже вечер: Владимир Путин приехал на торжественный прием для лидеров стран G20 pic.twitter.com/AwyvIRRZOV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 июня 2019 г.

Стоит отметить, что первый день саммита, который уже начинает близиться к концу, выдался для президента РФ насыщенным: он провел ряд встреч на высоком уровне.

В частности, перед началом мероприятия Путин коротко переговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обменялся рукопожатием с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и пригласил главу ЮАР Сирила Рамафосу принять участие в саммите «Россия — Африка» в Сочи.

Прошли на первом дне саммита и более длинные встречи. Так, на протяжении полутора часов Путин общался с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух президентов шла за закрытыми дверями. По ее окончании глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что лидеры двух стран обсудили вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию на Украине и в Сирии.

Кроме того, Путин встретился с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Политик в ходе беседы заявила, что в текущей ситуации отношения Москвы и Лондона измениться не могут. По ее мнению, от России якобы продолжает исходить «угроза».