Москва, 28 июня. Слова бывшего вице-президента США Джо Байдена о НАТО демонстрируют, что демократы в отличие от американского лидера Дональда Трампа проводили бы другую политику в Европе, считает ведущий научный сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин.

Ранее Байден заявил, что Североатлантический альянс прекратит свое существование, если Трампа изберут на второй президентский срок, отметил «Взгляд.ру».

Действительно, внешняя политика Трампа отличается от той, что проводил бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама и что могла проводить соперник Трампа по гонке за президентское кресло Хилари Клинтон. В основе политики демократической администрации США было усиление сотрудничества с Европой для давления на Россию.

«Байден здесь пытается испугать американские и европейские политические элиты тезисом, что новая победа Трампа на президентских выборах приведет к тому, что единый внешнеполитический курс коллективного Запада ожидает катастрофа», — отметил эксперт в беседе с «Экономикой сегодня».

Как отмечает издание, в США данное обстоятельство пытаются связать с мнимыми соглашениями Трампа и Москвы, но в действительности американский лидер приводит в жизнь линию на поддержку национальных интересов США, а не на «транснациональное сотрудничество», как это было при 44-м президенте США.

Блохин, говоря о НАТО, отметил, что американцы вряд ли выйдут из альянса в ближайшие 10-15 лет. По его мнению, Вашингтон не готов отказаться от своего главного инструмента влияния на дела Европы.

Эксперт обратил внимание на то, что НАТО — не только военный альянс, направленный против России, но и инструмент США по дисциплинированию и контролю над европейскими государствами. Поэтому, добавил он, чтобы не говорил сам Трамп или американские аналитики, ни одна администрация США, как бы не относилась к своим «партнерам», не пойдет на этот шаг.

«Сам Трамп, будучи бизнесменом, не будут добровольно ущемлять национальные интересы США. Он скорее заставит европейцев увеличить свое финансирование НАТО, чем откажется от альянса, как инструмента американской внешней политики», — отметил эксперт.

Кроме того, Трамп является для Москвы «меньшим злом», так как он проводит политику, где господствуют национальные интересы.