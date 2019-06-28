Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сексолог Щеглов раскрыл секрет популярности «раздевающего» приложения

118
0 Оставить комментарий

Сексолог Щеглов раскрыл секрет популярности «раздевающего» приложения

Москва, 28 июня. Секс — одна из вечных тем, которая всегда интересна человеку. Так сексолог Лев Щеглов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил успех приложения DeepNude. 

«В принципе людям вне культурных предписаний интересно всегда примерно одно и то же, а именно — секс, успех и агрессия. В данном случае мы, естественно, говорим об эротической составляющей», — заявил Щеглов. 

По его словам, актуальность удовлетворения такого интереса через Интернет связана с соблюдением условия анонимности.

«Человек анонимен, он это делает наедине, сам с собой. Какие-то ограничения, стеснение отсутствуют, поэтому никакой загадки нет», — пояснил специалист.

Все то же самое, как стрелялки — для подростков, так и истории успеха, эротические приключения — для взрослых, уточнил Щеглов.

Сексолог Лев Щеглов

Сексолог также пояснил, что именно такими принципами руководствовались и создатели вирусного приложения.

«Это вечная тема», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, ранее стало известно, что разработчики приложения, способного удалять одежду с фотографии людей, закрыли сервис через несколько дней после запуска. В своем аккаунте в Twitter они объяснили такой шаг неожиданной популярностью DeepNude и необходимостью усиления серверов.

infox - new
Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров