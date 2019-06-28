Встреча Путина и Трампа на G20. События дня. ФАН-ТВ

Встреча Путина и Трампа Саммит G20 собрал в японской Осаке глав ведущих стран. За два дня они обсудят мировые проблемы и международные отношения. Пройдут также двусторонние переговоры. Некоторые из них уже состоялись. На полях саммита встретились Владимир Путин и Дональд Трамп. Их разговор продолжался чуть менее полутора часов. Лидеры стран обсудили вопросы, связанные с Сирией, Украиной и Венесуэлой. На повестке были и двусторонние отношения. В их улучшении заинтересованы обе стороны заявили главы Кремля и Белого дома констатировали. Также сегодня Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об итогах первого дня саммита расскажем в нашем вечернем выпуске.

Запрет на продажу F-35 Конгресс запретил продавать Турции истребители F-35. Любопытно, как после саммита к решению Сената отнесется Дональд Трамп? О решении говорится в проекте оборонного бюджета Штатов на следующий год. За принятие документа проголосовали 86 человек, восемь высказались против. Теперь он отправится на согласование к членам палаты представителей, после на подпись президенту. Однако в каждом правиле есть исключение. Если Анкара все же откажется от российских С-400, то Штаты соизволят оправить им свои истребители. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Вашингтон уже давно высказывает недовольство тем, что Турция выбрала именно российские зенитно-ракетные комплексы, а не американский Patriot. В ход уже шли угрозы санкциями. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос по С-400 закрыт. Москва и Анкара заключили контракт на поставку еще в 2017 году.

Дело «Рольфа» В Москве задержан один из топ-менеджеров автодилера «Рольф». По версии следствия, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро, был участником преступной схемы. Вместе с руководителем Сергеем Петровым он незаконно перечислил на счета кипрской компании 4 млрд рублей. Следствие просит отправить Кайро под домашний арест. Вскоре ему предъявят обвинение. Напомним, что накануне следователи возбудили уголовное дело против владельца и руководителя группы компаний Сергея Петрова и ряда других топ-менеджеров. Возможно, к преступлениям причастны и другие сотрудники автодилера.